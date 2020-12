Sortie du livre : “Osons… Notre Futur ! Une Tunisie Apprenante” de Akil Sadkaoui et Othman Khaled

Le nouvel ouvrage “Osons… Notre Futur ! Une Tunisie Apprenante”, de Akil Sadkaoui et Othman Khaled vient de paraître aux éditions Alyssa. D’après les deux auteurs Akil et Othman, respectivement, Consultant et Business Coach et Expert en Urbanisme et Prospective, ce livre permet de répondre aux diverses questions sur l’avenir de la Tunisie, à travers la présentation des évolutions que connaîtra le monde au cours des prochaines années.

” Quelle Tunisie voulons-nous ? A quoi rassemble-t-elle cette Tunisie rêvée ? A quoi ressemblera 2050 ? Quelles sera notre vision pour concevoir l’espace urbain ? Quelles pistes de réflexion par secteur ? Quel serait le nouvel impact sur l’économie ? ” Ce sont les questions clés auxquelles Akil Sadkaoui et Othman Khaled tentent de répondre dans leur livre qui vient tout juste de sortir.

Les auteurs insistent sur l’importance de la qualité participative attendue du résultat. Ils invitent, cependant, les lecteurs à exercer leur citoyenneté et à appuyer le processus d’élaboration des projections pour la société à diverses échéances.

Dans ce livre, les auteurs mettent à disposition le fruit de riches discussions pendant de longues journées de confinement abordant les futurs possibles et les priorités sectorielles de la Tunisie de demain leur permettant d’actualiser la présentation de leurs visions pour une Tunisie en 2050.

Et à travers leur engagement pour la présentation d’une étude prospective au sujet d’une Tunisie Durable 2050, en partenariat entre l’association Tunisian Smart Cities et l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES), Akil Sadkaoui et Othman Khaled présentent des mécanismes d’optimisation des performances sociétales et des principales pistes de réflexion par secteur de service dans l’ambition de définir une politique destinée à servir de référence à la stratégie.

Tekiano avec communiqué