Application mobile SafeNess pour protéger les femmes de la violence dans les espaces publics

Le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (CAWTAR) annonce sur sa page officielle, le lancement d’une nouvelle application mobile baptisée ” Safe Ness ” pour protéger les femmes de la violence et du harcèlement dans les lieux et espaces publics.

Cette nouvelle application permet à l’utilisatrice d’ajouter jusqu’à 5 personnes de confiance qui recevront automatiquement une notification lorsque la victime appuie sur le bouton rouge en bas de l’écran pour envoyer une alerte indiquant le lieu et l’heure de l’incident et pourront par conséquent intervenir et contacter la police.

Safeness vous propose une solution pour la prévention de l’harcèlement sexuel et la lutte contre la violence dans les espaces publics. Gratuite, facile à utiliser et rapide, elle vous permet de:

1- Choisir une liste de personnes de confiance à partir de vos contacts.

2- Envoyer votre localisation à vos personnes de confiance en cas de menace.

3- Leur permettre de suivre vos mouvements jusqu’à votre arrivée dans un lieu sûr.

4- En cas de danger, leur partager votre position exacte et l’itinéraire le plus facile pour vous atteindre.

5- Déclenchement d’un enregistrement vocal et sauvegarde de la date, heure et position exacte de l’alerte.

6- Toute donnée sera conservée et pourra servir de preuve en cas de plainte.

D’autres fonctionnalités seront disponibles ultérieurement…

Safeness est disponible en Tunisie et au Maroc dans plus de 36 régions. Ce service est fourni par CAWTAR (Center of Arab Women for Training and Research) sans frais et est destiné à être utilisé tel quel.

Téléchargez l’application Safe Ness à partir du 1er décembre 2020 sur tous les smartphones à partir de l’Appstore ou Playstore: Lien Safe Ness sur Google play , lien Safe Ness sur App Store.

L’application est lancée dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre.

Tekiano