Atlético Madrid vs Bayern Munich : ou regarder le match du 01 décembre 2020?

L’Atlético Madrid reçoit le Bayern Munich mardi 01 décembre 2020 pour le compte de la 5ème journée de la Ligue des Champions. Le match Atlético Madrid vs Bayern Munich se déroule à partir de 21h sur la pelouse du stade Wanda Metropolitano à Madrid.

Les Allemands du Bayern Munchen sont déjà assurés de terminer premiers du groupe A dans cette champion’s League et vont profiter pour reposer des cadres, dont Lewandowski et Neuer, à quelques jours d’un choc face à Leipzig en Bundesliga. Une défaite de l’’Atletico Di Madrid, toujours privé de Luis Suarez et Diego Costa, pourrait compromettre sa chance de qualification. ..

Vous pouvez regarder le match Atlético Madrid vs Bayern Munich en direct live sur les chaines beinsports ar 3, RMC Sport 2, Telefoot 1, Movistar Liga de Campeones et Sky Sport Allemagne 2. Le streaming du match Atlético Madrid vs Bayern Munchen est accessible en vous abonnant sur bein connect.