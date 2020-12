Journée mondiale de lutte contre le sida: L’ATL MST Sida Tunis lance un spot choc (vidéo)

Le 1er décembre de chaque année, la Tunisie célèbre la Journée mondiale de lutte contre le sida à l’instar de la communauté mondiale. Le slogan de cette année est “Solidarité globale et responsabilité partagée”.

La Journée mondiale du sida est l’occasion de rappeler, que malgré l’attention centrée sur la pandémie du coronavirus, cette autre pandémie mondiale est toujours présente près de 40 ans après son apparition indique l’Organisation des Nations Unies ONU.

A l’occasion de cette journée l’association tunisienne ATL Mst Sida Tunis a lancé un spot de sensibilisation choc faisant l’amalgame entre les malades du coronavirus et les malades du SIDA que nous vous proposons de découvrir:

A travers ce spot, l’association désire rappeler que les malades de Sida en Tunisie ne sont pas seuls! Les personnes vivant avec le VIH en Tunisie bénéficient d’un traitement gratuit au sein de quatre services universitaires spécialisés avec également une prise en charge psychologique et sociale pour les malades et leurs familles assurée par des spécialistes.

Le rapport annuel du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) pour l’année 2019 révèle que le nombre de malades estimé en Tunisie s’élève à 6466 cas. Seuls 20% d’entre-eux savent qu’ils sont porteurs du virus.

Fiche statistique de l’épidémie du Sida en Tunisie en 2019 :

La Tunisie compte 25 centres d’information et de dépistage anonyme, volontaire et gratuit, répartis sur 19 régions du pays et ouverts à tous. Ils ont déjà permis la réalisation de près de 4876 dépistages à travers des tests rapides, dont environ 39 se sont avérés positifs dans la catégorie à risque la plus exposée.

Tekiano