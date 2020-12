Manchester United vs PSG: où regarder le match du mercredi 02 décembre 2020?

Manchester United s’oppose au Paris-Saint Germain mercredi 02 décembre 2020 dans le cadre d’un match comptant pour la Ligue des champions. Le match Manchester United vs PSG se déroule à partir de 21h sur la pelouse du stade Old Trafford.

Le PSG a l’occasion de valider directement son ticket pour les 8ème de finale de la Ligue des champions mais il faudrait dans ce cas qu’il s’impose à Old Trafford face au Manchester United avec deux buts d’écart au moins.

Vous pouvez regarder le match PSG vs Manchester United en direct live sur les chaines beinsports ar 1, RMC Sport 1, Telefoot, Sky Sport Football, RTS 2, RSI La 2 et SRF 2. Le streaming du match PSG vs Manchester est accessible via les site de Telefoot, RMC Sport et Bein sur abonnement.