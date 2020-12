Programme Seeds For the Future 2020: Formation de 32 étudiants tunisiens, graines de l’avenir des TICS

Le programme “Seeds for The Future” revient dans une 6ème édition du 30 novembre au 4 décembre 2020 à Tunisie. Vu la situation exceptionnelle causée par la crise sanitaire, Huawei organise cette session 100% en ligne, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Ministère des Technologies de la communication.

Depuis le début du programme, Huawei sélectionne chaque année d’excellents étudiants tunisiens, et leur prépare un voyage en Chine afin de visiter des sites importants, y compris celui de l’entreprise à Shenzhen.

Cette année, 7 écoles d’ingénieurs Tunisiennes participent par leurs élites à ce programme de formation en Intelligente Artificielle, Internet des objets, 5G et HMS (Huawei Mobile Sevices).

En effet, 32 étudiants tunisiens, spécialisés dans ces domaines, pourront suivre cette formation à distance. « Seeds For The Future » a pour objectif principal d’aider les participants à se familiariser avec des pratiques innovantes et à cultiver un esprit de coopération internationale.

La cérémonie d’ouverture a été inaugurée par M. Hong Liang, directeur général adjoint de Huawei Tunisie, qui a salué les « graines de l’avenir » pour leur dévouement et leur excellence.

Dans son allocution, M. Adnane Ben Halima, vice-président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa (Afrique Méditerranéenne), a assuré que : « Seeds for the Future est un programme de développement des jeunes talents lancé par Huawei il y a maintenant 6 ans. Chaque année les étudiants rigoureusement sélectionnés peuvent vivre une expérience exceptionnelle d’innovation et d’apprentissage. »

M. Ben Halima, a ajouté que : « Le monde de l’innovation technologique ne cesse d’évoluer chaque jour. Nous devons répondre à ces enjeux. C’est pour cette raison que Huawei encourage les étudiants d’aujourd’hui à développer leur culture technologique et à se confronter aux dernières innovations développées par Huawei. »

M. Malek Khochlef, directeur général de la Coopération Internationale au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique a exprimé son enthousiasme de ce programme lancé par Huawei : « le géant chinois continue son investissement dans le développement et la formation en TIC des jeunes tunisiens année après année. Ce genre de programme ne fait qu’encourager encore plus nos jeunes à s’investir et à améliorer leurs compétences dans les dernières technologies de pointe développées par Huawei ».

Tekiano

