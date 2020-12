L’ITES et TSC lancent un appel à candidatures pour le programme Tunisian Smart Cities

L’Institut tunisien des études stratégiques -ITES- et l’association Tunisian Smart Cities annoncent le lancement d’un appel à candidatures aux collectivités locales pour intégrer officiellement le Programme national des villes intelligentes et durables, et ce dans un objectif de renforcer les capacités des autorités locales, notamment en planification et aménagement urbain et les aider à mettre en place les premiers éléments des Smart Cities tunisiennes.

L’appel à candidatures vise à engager les conseils municipaux élus pendant les trois prochaines années, jusqu’à la fin de leur mandat, pour bâtir les fondations et le socle de la ville de demain en concertation avec la population locale et l’ensemble des acteurs socio-économiques.

Pourquoi candidater ?

Aujourd’hui, la Smart City fait partie des concepts incontournables de la production urbaine contemporaine. En plus d’être résiliente et durable, une ville devrait être intelligente. Cela implique des systèmes et des objets interconnectés par le biais de différentes technologies pour améliorer le mode de vie de la population locale.

En Tunisie, le concept de ville intelligente ou de Smart City commence à prendre de l’ampleur. Pour monter des projets Smart, le programme national Tunisian Smart Cities prévoit un ensemble d’activités concrètes, étendues sur trois ans, en vue de la production des études prospectives et stratégiques, du plaidoyer en faveur du développement territorial, et de renforcement des capacités des acteurs clés.

Le programme vise à optimiser les performances des villes tunisiennes, promouvoir et renforcer les capacités des acteurs locaux pour la prospective à travers un programme d’accompagnement concernant l’interprétation des lignes directrices du guide méthodologique de mise en place d’une démarche Smart City sur leurs territoires.

Il s’agit d’identifier et organiser les acteurs institutionnels, scientifiques, économiques et civils locaux clés qui agissent dans le développement territorial et les accompagner pour formuler des visions territoriales plus durables et réussir le montage technique, administratif, et financier des projets y associés.

Pour ce faire, les villes tunisiennes doivent rentrer dans un cadre d’éligibilité fondé sur 14 points, allant de la mise en place d’une vision concertée du territoire jusqu’à la création de la société de portage locale, afin de pouvoir bénéficier des financements associés, tous secteurs confondus (énergie, gouvernance, urbanisme, renforcement des capacités, mobilité, environnement, culture, patrimoine, digital, …).

L’association Tunisian Smart Cities est une association prospective, porteuse du programme qui porte son nom et qui sera matérialisé à terme par un réseau national des villes intelligentes. Tunisian Smart Cities est un programme qui s’inspire des initiatives Smart City lancées dans quelques villes tunisiennes telles que Bizerte, Kairouan et Gabes en vue d’organiser un déploiement à l’échelle nationale. À travers ce programme nous souhaitons matérialiser le passage d’une ville qui se veut intelligente à un pays promoteur d’intelligence au service de nos villes et nos territoires.

Quand candidater ?

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 Décembre 2020 minuit.

La liste des villes retenues sera proclamée le 07 Janvier 2021.

Qui peut candidater ?

Le présent appel à candidatures est ouvert aux acteurs suivants qui satisfont aux conditions d’éligibilité :

– Instances nationales ;

– Instances régionales (gouvernorats, directions régionales, chambres de commerce, …) ;

– Instances locales (municipalités) ;

– Entreprises (secteurs public et privé) ;

– Composantes de la société civiles (associations nationales et locales, ONG, …).

Procédure de dépôt des candidatures

Les dossiers de candidature doivent impérativement contenir les pièces suivantes, sachant que les dossiers incomplets ne seront pas traités :

Pour les instances nationales

– Formulaire spécifique aux instances nationales dûment rempli et signé.

Pour les instances régionales

– Formulaire spécifique aux instances régionales dûment rempli et signé.

Pour les instances locales

– Formulaire spécifique aux instances locales dûment rempli et signé ;

– Lettre d’engagement ;

– Cadre de travail : convention de partenariat entre l’association et la municipalité dûment remplie et signée.

Pour les entreprises

– Formulaire spécifique aux entreprises dûment rempli et signé.

Pour les composantes de la société civile

– Formulaire spécifique aux associations dûment rempli et signé ;

– Une preuve d’enregistrement légal (extrait d’insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne – JORT).

Les documents à remplir seront téléchargeables, à partir de ce jeudi 03 décembre 2020, à 20h, sur les sites des partenaires:

ITES : http://www.ites.tn/

Caisse des Dépôts et Consignations – CDC : http://www.cdc.tn/

Tunisian Smart Cities : http://www.tunisiansmartcities.com/

Coworking Business Center – CBC Tunisie : http://www.cbc-tunisie.com/

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier électronique (tous les documents en format PDF), au plus tard 31 Décembre 2020 minuit, à l’adresse suivante contact@tunisiansmartcities.com

Tekiano avec communiqué