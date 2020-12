Tunes #11: Gultrah Sound System, Dendri Stambeli et YÜMA en concert en live différé

Akacia Productions présente le concert Tunes #11 avec les artistes tunisiens talentueux de Gultrah Sound System, Dendri Stambeli Movement et YÜMA. Ils seront en concert en live différé vendredi 04 décembre 2020, à partir du cadre somptueux du site archéologique de Dougga. Ce concert s’insère dans le cadre du projet “Music in Africa – Aides aux Showcases”.

Le site de Dougga , situé dans la délégation de Téboursouk au Nord-Ouest est classé par l’Unesco sur la liste du patrimoine mondial en 1997, considérant qu’il s’agit de la « petite ville romaine la mieux conservée de l’Afrique du Nord ». Ce projet permettra la découverte et redécouverte du site sous un autre angle autant pour les tunisiens que pour les étrangers.

Le spectacle s’ouvrira avec la performance de Gultrah Sound System, figure emblématique de la scène alternative tunisienne, le groupe propose des chansons qui ne cachent pas un engagent social actif, et une musique qui ne cesse jamais de se définir dans le patrimoine musical tunisien et dans une perspective tournée vers le monde.

La deuxième partie sera assurée par Dendri Stambeli Mouvement, qui, au delà de son répertoire moderne aux affinités rock jazz et aux sons afrofuturistes, vise avant tout à ramener sur scène, une tradition tunisienne et nord africaine en voie d’extinction.

Le spectacle sera clôturé avec Yuma. Le duo phare de la musique néo-arabe alternative nous proposera une évasion vers un univers qu’ils se sont crée en toute pièce, fait de fables d’adages. Sabrine Jenhani et Ramy Zoghlami nous transmettent à travers leur musique, un héritage inestimable de la culture tunisienne et de ses valeurs.

Le concert sera diffusé, le vendredi 4 décembre 2020 à 19h sur la page Facebook de TUNES et celles des groupes participants.

Le projet “Music in Africa – Aides aux Showcases” est soutenu par le Ministère des Affaires Etrangères de la République Fédérale de l’Allemagne, la Siemens Stiftung et le Goethe-Institut Tunisie. Il sera relayé, le samedi 12 décembre sur la page officielle de MUSIC IN AFRICA.

Tekiano avec Tunes