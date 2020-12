Tunisie – Concours 6ème, 9ème et Bac 2021 : Prolongation des inscriptions jusqu’au 06 décembre

Le ministère de l’éducation informe que à la suite d’une panne technique qui a empêché d’effectuer les inscriptions en ligne aux concours nationaux relatifs à l’année scolaire 2020 – 2021, et ce durant 3 jours, les délais des inscriptions à distance pour les concours du Concours 6ème, 9ème et Bac 2021 ont été prolongés.

Le directeur général des examens Omar Ouelbani a déclaré sur les ondes de la radio Mosaique fm que l’inscription à distance sera réouverte vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020 et ce pour l’examen du baccalauréat 2021, l’examen de la fin de l’enseignement de base général et technique (concours 9ème 2021) et au concours d’accès aux collèges pilotes (concours du 6ème 2021), comme c’est indique dans le communiqué ci-dessous:

Rappelons que:

– Pour les candidats au baccalauréat (bac 2021), l’inscription se fait à travers le site www.inscription.edunet.tn

– Pour les candidats à l’examen de fin de l’enseignement de base général ou technique (Concours 9ème année), l’inscription se fait via le site www.neuf.edunet.tn

– Pour les candidats au concours d’accès aux collèges pilotes (concours 6ème année), l’inscription se fait à travers le site www.six.edunet.tn

Après l’inscription en ligne, le candidat doit imprimer la demande de candidature et la soumettre à la direction de l’établissement dont il relève ou à la direction régionale dont il relève (pour les candidatures libres) avant le 08 décembre 2020 précise le nouveau communiqué du ministère.

Tekiano