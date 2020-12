Tunisie – Coronavirus: Le taux de guérison passe à 74,14%

Avec 1134 rétablissements supplémentaires enregistrés le 1er décembre 2020 en Tunisie, le nombre de guérisons est passé à 73607 sur un total de 99280 cas confirmés d’infection au coronavirus soit un taux de guérison de 74,14%.



Selon le dernier bilan du ministère de la santé, concernant la situation épidémique en Tunisie, publié dans la soirée du mercredi 02 décembre 2020, 1208 nouvelles contaminations par le coronavirus et 48 décès ont été enregistrés le 1er décembre 2020.

Ainsi, le bilan des décès est passé à 3359 morts ce qui représente un taux de mortalité de 3,38%.

A la même date, 1464 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 310 en soins intensifs et ­117 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.

Tekiano avec TAP