La FSEG de Sfax accueille la compétition estudiantine “Hult Prize” le 20 décembre 2020 en ligne 

La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, FSEG de Sfax, accueille la plus grande compétition estudiantine au monde Hult Prize, dimanche 20 décembre 2020 en ligne.

FSEG Sfax a été sélectionnée pour la première fois pour accueillir la plus grande compétition estudiantine au monde pour la création de nouvelles entreprises sociales.

Le défi de cette année s’est porté sur la nourriture, où il est demandé aux étudiants de créer des start-up qui vont transformer la nourriture en un vecteur de changement en créant des emplois, stimulant les économies, réimaginant les chaînes d’approvisionnement et améliorant les résultats pour 10.000.000 personnes d’ici 2030.

Diverse formations et workshops ont été menés afin de préparer 24 équipes pour l’événement finale “On-Campus Finals”. Ce dernier se déroulera virtuellement le 20 décembre 2020.

Une équipe gagnante de chaque ville accueillante de l’événement se rendra par la suite dans un incubateur d’entreprises d’été. Dans cet incubateur, les participants bénéficieront d’un mentorat, de conseils et d’une planification stratégique durant la création de leurs prototypes et la préparation pour le lancement de leur nouvelle entreprise sociale.

Une dernière phase du concours aura lieu en septembre, au cours de laquelle l’équipe gagnante recevra le prix de 1000 000 dollars.

Le Hult Prize est un évènement annuel qui rassemble les idées des étudiants du monde entier après les avoir mis au défi pour résoudre un problème social urgent sur des sujets tels que la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau, l’énergie et l’éducation.

Hult Prize est devenu le plus grande moteur d’entrepreneuriat sociale au monde. Fondée en 2009 par Ahmad Ashkar, la compétition est financée par la milliardaire suédoise, Bertil Hult et soutenue par Hult International Business School.

Pour plus d’informations, consultez le site http://www.hultprizeat.com/ et la page facebook Hult Prize at FSEG Sfax.

Tekiano