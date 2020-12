People Power Expo Tunis du 5 au 26 décembre 2020 à la cité de la culture Chedli Kélibi

Le World Press Photo est de retour en Tunisie avec une grande exposition sociale intitulée “People Power: témoins de mouvements de contestation depuis 1957” du 5 au 26 décembre 2020 à la Cité de la Culture Chedli Kélibi de Tunis.

L’exposition “People Power ” présente une collection de 22 œuvres réalisées ces dernières décennies à travers le monde dont certaines photos, au-delà de l’évènement particulier qu’elle étaient censées décrire, sont devenues des photos symbole; des icônes universelles de la non-violence, de la paix, de la liberté, de la justice; des icônes du rôle des jeunes dans l’activation du changement et des icônes du pouvoir des peuples et des individus, souligne l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas en Tunisie.

Des photos- témoins des vagues de contestation qui ont secoué plusieurs pays et villes dans le monde: Les Etats-Unis d’Amérique, le Chili, Venezuela, l’Afrique du Sud, l’Algérie, Gaza… et racontant des histoires et des combats et qui sont devenus des symboles de la force du peule, de sa volonté, de sa quête pour un vrai changement, pour la liberté.

A cette sélection, s’ajoutera la photo gagnante du concours photo qui vient d’être lancé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas en Tunisie au profit des photographes tunisiennes et tunisiens.

Cette exposition est organisée à Tunis avec la coopération du Théâtre de l’Opéra (Cité de la culture) et l’appui de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas en Tunisie. Elle sera en tournée également dans plusieurs autres villes en 2021 : Paris en mai, Strasbourg en juin, Lyon en juillet…

L’exposition “People Power” à la Cité de la Culture Chedli Kélibi de Tunis se déroule en marge de la conférence mondiale co-organisée par L’UNESCO et le Royaume des Pays-Bas, les 9 et 10 décembre 2020, et qui célèbre conjointement la Journée mondiale de la liberté de la presse (3 mai) et la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes (2 novembre), la table ronde avec le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) et le workshop portant sur le reportage photo…

Tekiano