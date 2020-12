Tunisie – météo : Baisse des températures et possibilités de chutes de neige sur les hauteurs ouest les 5 et 6 décembre

Une baisse des températures est attendue samedi 05 et dimanche 06 décembre 2020, selon un bulletin de suivi des services météorologiques de l’INM. Ces températures varieront entre 10 et 14 degrés et ne dépasseront pas 7 degrés sur les hauteurs.

Les températures minimales seront comprises entre 5 et 9 degrés à l’exception des régions montagneuses ouest où les températures atteindront 4 degrés avec possibilité de chute de neige. Des chutes de pluies sont attendues à partir de cet après-midi sur les régions ouest et demain localement sur les régions est. Ces pluies seront intenses sur l’extrême nord.