Avec les 2 nouveaux PCs ZenBook Flip S et Zenbook 14, terminez l’année en beauté

Comme à l’accoutumée, ASUS vous promet une fin d’année renversante avec deux nouveaux portables ultra sophistiqués. Il s’agit du ZenBook Flip S (UX371) et du Zenbook 14 (UM433). Créativité, style, innovation, élégance… Aucun attribut n’est de trop pour décrire ces deux nouveaux joyaux de technologie.

Le nouvel ASUS ZenBook Flip S (UX371) : Le PC convertible OLED le plus fin du monde

Le portable convertible OLED le plus fin du monde combine flexibilité et performance – avec une touche de luxe.

Le ZenBook Flip S allie une élégante sophistication à un tout nouveau design qui le rend plus désirable que jamais. Son élégant écran 4K UHD OLED NanoEdge et sa charnière ErgoLift 360° rendent le ZenBook Flip S ultra-compact et ultra-versatile. Le processeur Intel® Core™ de 11ème génération et la carte graphique Intel® Iris® Xe offrent des performances incroyables pour une productivité et une créativité sans limites.

Points-clés du ZenBook Flip S :

– Le PC portable convertible OLED le plus fin du monde : ultrafin avec 13,9 mm d’épaisseur, ultraléger avec un poids de 1,2 kg et très pratique avec son écran tactile OLED 4K UHD, son stylet très précis et sa charnière ErgoLift à 360°.

– L’art de la perfection : Un tout nouveau design luxueux de qualité supérieure avec une élégante finition Jade Black, des reflets rouges cuivrés et diamantés et une barre déco en aluminium brossé

– Une performance incroyable : Alimenté par le tout dernier processeur Intel® Core™ i7 de 11e génération, la carte graphique Intel® Iris® Xe, 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD PCIe® 3.0 x4

– La commodité du déplacement : Jusqu’à 15 heures d’autonomie de la batterie, un port USB-C® de charge rapide, le fameux clavier tactile numérique ASUS NumberPad, 4 ports USB-C Thunderbolt™, un port HDMI et USB Type-A.

L’ASUS ZenBook Flip S sera disponible fin décembre à partir de 3999 DT TTC

Et si vous recherchez un produit un peu plus grand en 14’’ mais qui possède tout de même le NumPad exclusif ASUS, vous pouvez vous laisser tenter par le dernier ZenBook 14, équipé d’un processeur AMD Ryzen™ 7 4700U et doté d’un étonnant écran NanoEdge sans cadre sur quatre côtés.

Le ZenBook 14(UM433) : développez votre créativité

Créativité. Le style. Innovation. Ce sont les qualités qui définissent l’élégant nouveau ZenBook 14. C’est l’un des plus petits ordinateurs portables de 14 pouces au monde, et il est doté de l’écran NanoEdge sans cadre à couper le souffle et du NumberPad exclusif pour vous donner la liberté de découvrir votre potentiel créatif.

Points-clés du ZenBook 14

– Une beauté sans limite : Écran NanoEdge avec un cadre ultrafin sur les quatre côtés et un rapport taille/écran pouvant atteindre 92 % pour des visuels immersifs

– L’ultraportable par excellence : La conception ultra-compacte du ZenBook 14 lui confère l’un des plus petits formats au monde dans sa catégorie

– A la pointe de la technologie : Pavé numérique ASUS exclusif pour faciliter la saisie des données et caméra IR 3D pour une connexion rapide même dans des environnements peu éclairés

– Une performance sans limite : Jusqu’aux derniers processeurs mobiles AMD Ryzen™ Série 4000, GPU GeForce® MX350, 16 GB RAM et 512G PCIe® 3.0 x4 SSD

L’ASUS ZenBook 14 est disponible dès à présent à partir de 3159 DT TTC.

Communiqué