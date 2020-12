Les gagnants de l’édition 2020 de Media Loves Tech en Tunisie, Algérie et Maroc

Les gagnants du concours de startups Media MEDIA LOVES TECH dans sa troisième édition ont été dévoilés. Cette année plus de 50 équipes de Tunisie, Algérie et Maroc ont proposé leurs solutions numériques pour un journalisme de qualité et 11 d’entre elles ont participé au programme d’accompagnement.



L’heureuse équipe gagnante est la plateforme de médiation culturelle algérienne «Ineffable Art & Culture» qui a reçu une subvention de 10 000 € . Cette initiative vise à réduire les inégalités d’accès à l’art et à la culture en Algérie en développant des solutions accessibles et inclusives basées sur les nouvelles technologies.

Le jury de MEDIA LOVES TECH voit un grand potentiel dans ce projet pour le journalisme immersif, en proposant notamment des expériences inoubliables dans des lieux sinon inaccessibles.

Le jury a par ailleurs décidé de récompenser trois autres initiatives : les plateformes «Chourabi» (fact-checking, Tunisie), « Shifaa » (e-health, Maroc) et «Tunisia Podcasts » (podcasts, Tunisie). Chacune de ces équipes ont reçu 3000 €. En outre, une bourse de formation a été offerte aux membres de l’équipe « Tahaqaq » (fact-checking, Maroc).

La cérémonie en ligne a été ouverte par Son Excellence, l’ambassadeur d’Allemagne en, Tunisie, qui a félicité les gagnants et souligné l’importance d’un tel programme.

«Après tout, un secteur de médias libres et vivants constitue un pilier pour toute démocratie en tant que correctif de la politique», a-t-il déclaré, ajoutant que la régionalisation de ce projet «montre à la fois la nécessité de concepts durables dans le traitement des nouvelles technologies et la force d’innovation des jeunes esprits engagés et créatifs de la région».

La cérémonie peut-être revisionnée sur : Facebook.com/MediaLovesTech

Tekiano avec communiqué

