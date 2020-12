FC Barcelone vs Juventus Turin: où regarder le match choc du mardi 08 décembre 2020?

FC Barcelone affronte Juventus Turin mardi 08 décembre 2020 dans le cadre d’un match comptant pour la dernière journée de la phase de poules de la champion’s league. Le match FC Barcelone vs Juventus Turin se déroule à partir de 21h00 au Camp Nou.

Le FC Barcelone est qualifié avec cinq succès en autant de rencontres. Le choc Barça Juve est une occasion de voir jouer sur un même terrain les deux adversaires Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les deux stars du football mondial se sont déjà affrontées à 35 reprises.

Vous pouvez regarder le match FC Barcelone vs Juventus Turin en direct live sur Téléfoot Stadium 3 ou RMC Sport Live 5,beinsports ar 2, Movistar Liga de Campeones, Sky Sport Autriche 1 et Sky Sport Uno . Le streaming du match match FC Barcelone vs Juventus Turin est accessible sur sur RMC Sport et directement par internet.