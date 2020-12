Liste des projets Tunisiens qui font partie de la première cohorte de CORE creative hub

La Fondation Rambourg Tunisie annonce la première cohorte de son nouveau programme dédié à l’accompagnement et au renforcement de entrepreneurs créatifs et culturels Tunisiens.

Le programme CORE se déroule sur une période de six mois. Les entreprises sélectionnées seront accompagnées dans une phase de diagnostic personnalisée en one-to-one, puis une phase de conseil stratégique et opérationnel avec des experts qui aboutiront à la création d’un parcours de formation sur mesure. Par ailleurs, des cycles de formation plus généralistes seront dédiés au développement de capacités entrepreneuriales et managériales.

Pour le premier appel à candidature du programme CORE, nous avons reçu plus de 50 candidatures. 16 projets ont été retenus pour les sessions de pitchs. A l’issu de ces auditions le comité de sélection a retenu neuf projets ambitieux.

Les projets qui formeront la promotion inaugurale du programme Core sont :

> Klink : une plateforme de Booking et de production d’artistes. Elle met en relation des artistes (de différentes disciplines) et des organisateurs d’événements (Entreprises-Particuliers). Elle propose aux artistes un espace de Promotion pour financer leurs projets à travers le financement participatif.

> Studio Barguellil est un studio dédié à la photographie (prise de vue et impression fine art).

> Akacia Production : un programme de formation et de renforcement de capacités des métiers des arts et du spectacle, et de structuration des organismes culturels qui sont actifs dans les régions hors de la capitale.

> Myari Studio: un studio créatif collaborant avec des agences, des marques de luxe, des créateurs et des start-ups pour construire des plateformes de marques et des solutions de communication efficaces.

> Espace Khazna d’art: un centre de formation spécialisé dans l’enseignement culturel ( le théâtre, la musique, les arts plastiques et la danse).

> Céres Diffusion: une plateforme de vente en ligne de livres qui est en pleine restructuration afin d’en faire la première plateforme de distribution du livre en Tunisie.

> Rives production: une société de production cinématographique et télévisuelle.

> Design Lab: un collectif d’artistes et de designers qui réalise des performances artistiques à travers les nouvelles technologies et spécialement le mapping vidéo et la réalité augmentée.

> Digital Cultural Experience: une startup qui oeuvre à la valorisation du patrimoine via les nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

A partir du 07 décembre, ces 9 entrepreneurs créatifs pourront démarrer leurs expériences CORE.

En 2019, la Fondation Rambourg a pris l’initiative de mener une étude sur un échantillon de 202 structures créatives et culturelles en Tunisie pour mieux comprendre leurs besoins réels. Les résultats de cette étude ont mis en évidence un besoin d’appui et de développement des structures et des activités par le biais d’un accompagnement et un renforcement de leurs compétences entrepreneuriales et managériales.

A partir de ces résultats, le CORE, creative hub, a été conçu. Il s’agit d’un programme dédié à l’accompagnement et au renforcement des différents acteurs de l’écosystème créatif Tunisien ainsi qu’à la valorisation et au développement des métiers de la création et de la culture.

