Paris-Saint Germain vs Basaksehir:où regarder le match de ligue des champions du 08 décembre 2020?

Les parisiens du Paris-Saint Germain affrontent les turcs Basaksehir mardi 08 décembre 2020 dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des Champions. Le match PSG vs Basaksehir sera joué à partir de 21h au parc des princes à Paris.

Un match a priori favorable pour le PSG qui s’est relancé après sa victoire à Manchester United (1-3). Il joue face à l’Istanbul Basaksehir qui se classe au dernier rang de la poule.

En cas de succès, le PSG assurera la qualification et la première place.

Vous pouvez regarder le match PSG vs Basaksehir en direct live sur la chaines beinsports ar 1, RMC Sport 1 et Telefoot. Le streaming du match PSG vs Basaksehir est accessible sur le site beinconnect.

