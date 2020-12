JCC 2020 : Tous les détails et nouveautés de cette édition exceptionnelle du 18 au 23 décembre

A une année exceptionnelle, une édition exceptionnelle! Les JCC résistent et auront bien lieu du 18 au 23 décembre 2020 malgré la pandémie du coronavirus mais en prenant toutes les mesures nécessaires pour la contrer; “Portez vos masques, les JCC s’occupent du reste.”. C’est avec ce slogan que le comité organisationnel compte faire perdurer la magie des JCC en ne cédant pas à la facilité du modèle des festivals en ligne, en vogue en ce moment dans le monde…

“Cette décision (maintenir l’édition 2020 des JCC) n’a pas été prise par entêtement, mais par amour pour la vie… Nous allons défier la pandémie car nous tenons à la vie.” C’est ce qu’a déclaré Ridha Béhi, réalisateur tunisien et directeur des JCC.

Cette 31ème édition devait se dérouler en novembre, et l’ombre d’une annulation rôdait, mais “Le maintien des JCC est une volonté de défendre les lieux de vie, de débats d’idées et de culture qui demeurent un des plus efficaces remparts contre l’ignorance et l’intolérance.”, ajoute Ridha Béhi, à l’heure où le secteur culturel tunisien souffre plus que jamais…

En marge du festival, un Forum d’évaluation et de réflexion intitulé “Hier, aujourd’hui et demain” sera organisé pour annoncer les recommandations issues des quatre panels organisés de mai à septembre 2020 pour éditer par la suite un document de base qui sera présenté en prévision d’une réforme et restructuration des JCC.

120 films projetés dans les salles de cinéma du grand Tunis, les prisons et en mode Drive-in

Les compétitions officielles feront défaut cette année, mais les JCC seront l’occasion de redonner envie au public de revenir dans les salles, après des mois d’absence pour savourer une sélection de longs et courts métrages arabes et africains qui ont marqué l’histoire du festival ces 54 dernières années. déclare Ibrahim Letaif, le directeur artistique du festival .

Les cinéphiles auront la possibilité d’assister à des projections de films dans 16 salles réparties sur le grand Tunis dont des œuvres africains et arabes, sorties entre 1966 et 2019, 34 longs-métrages, 66 courts-métrages et 7 films coup de cœur mais aussi une série de 24 œuvres dont 12 longs métrages et 12 courts métrages qui constituent des films tunisiens ayant reçu un Tanit d’or depuis 1966.

Dans le cadre de ciné-école, une attention particulière sera accordée aux projets de fin d’études des écoles d’art et de cinéma. Le festival organise une section non compétitive dans l’objectif est de promouvoir au grand public et aux professionnelles du cinéma les films des nouveaux talents et futurs cinéastes, issus des établissements de formation en cinéma et audiovisuel.

Lors de cette édition exceptionnelle, 12 mille prisonniers auront l’opportunité de voir des films et ce, dans 5 structures pénitentiaires à savoir à Oudhna, Siliana, Sidi Bouzid, Sfax et Borj el amri dans une optique de pérenniser une tradition, le cinéma dans les prisons, instaurée depuis 2015 et dont le but est de faire découvrir des films aux détenus des institutions pénitentiaires.

Un drive-in sera organisé au parking de la cité de la culture de Tunis chaque jour du festival et accueillera 300 voitures.

A noter que les rencontres professionnelles, CHABAKA et TAKMIL sont maintenues en plus de manifestations riches et diversifiées destinées gratuitement au public fidèle et aux nombreux invités du festival seront organisées.

Spot des JCC 2020:

Films d’ouverture, avant première et hommages

L’inauguration des JCC 2020 se fera avec 5 courts-métrages, autour du thème “Remake coup de cœur JCC 1966-2019”. Voici la liste des courts-métrages sélectionnés pour l’ouverture des JCC 2020.

5 films seront présentés en en avant-première dans le cadre des JCC 2020. Des long-métrages dont 4 ont fait leurs preuves à l’échelle internationale en remportant plusieurs prix et une oeuvre qui sera présentée en avant première arabe et africaine. Il s’agit de :

– “L’Homme qui a vendu sa peau” de Khaouther Ben Hania (Tunisie)

– “La Nuit des Rois” de Philippe Lacôte (Côte d’Ivoire), en avant-première arabe et africaine

– “200 Mètres” d’Ameen Nayfeh (Palestine)

– “Harba” de Ghazi Zaghbani (Tunisie)

– “Disqualifié” de Hamza Ouni (Tunisie)

Un hommage spéciale sera rendue lors de la cérémonie de clôture à l’un des hommes et pionnier de la culture en Tunisie, feu Chedli Klibi qui nous a quitté le 13 mai 2020, quelques mois avant la 31 ème édition des JCC. Les JCC souhaitent alors lui rendre un dernier hommage et lui offrir un Tanit lors de la cérémonie de la 31 ème édition des JCC comme cela été prévu depuis le départ, en guise de reconnaissance à tout ce qu’il a pu donner à la culture tunisienne et arabe.

Des hommages seront également rendus à 4 réalisateurs et réalisatrices de la Tunisie et de pays africains dont l’œuvre a marqué l’histoire du cinéma de la région arabe et africaine. Cette section hommage verra la projection de films, 4 films chacun, de Mohamed Hondo (Mauritanie), Djibril Diop Mambetty (Sénégal), Salma Baccar (Tunisie) et Abdeltif Ben Ammar (Tunisie) en plus d’un hommage spécial au grand acteur égyptien Abdelaziz Makhyoun qui lui sera rendu pour l’ensemble de son œuvre cinématographique et ses œuvres ayant marqué l’histoire des JCC.

Nouveauté, Radio JCC by IFM pour s’imprégner de l’ambiance des JCC

Une radio spéciale JCC 2020 sera émise sur la fréquence 93.5 fm et transmettra de 7h à 22h avec des rediffusions. La radio transmettra le programme des JCC 2020 et respectera la philosophie du festival tout en aidant à rafraichir la mémoire de la cinématographie arabe et africaine.

Au programme de cette radio indépendante qui a reçu l’autorisation de la HAICA, des émissions variées, couvertures des forums et événements des JCC, best of, interviews, rétrospectives, musiques de films, portraits, les films à la une et diffusion de bande-son de films en entier.

Programmation de la radio JCC by IFM:

A noter que la radio JCC by IFM transmettra sur les ondes FM dans un rayon de 100 km autour de Tunis.

Billets des JCC 2020

Cette année les billets des JCC seront achetés exclusivement en ligne sur le site Teskerti.tn. Les cinéphiles n’auront qu’à choisir leur film et réserver leurs tickets gratuitement dans la limite des stocks disponibles. Le jour du film, le spectateur devra se présenter dans la salle de cinéma muni de son billet imprimé ou sur son smartphone et se soumettre au contrôle notamment la mesure de la température.

A noter que le comité des JCC n’a cessé de répéter que la capacité des salles sera limitée pour respecter la distanciation sociale avec port du maque obligatoire. Nous reviendrons vers vous bientôt avec le programme des JCC 2020 détaillé par salle en plus des horaires et recommandations à suivre.

Sara Tanit

