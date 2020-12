Paris-Saint Germain vs Basaksehir:où regarder le match interrompu ce 09 décembre 2020?

Paris-Saint Germain affronte à nouveau Istanbul Basaksehir ce mercredi 09 décembre 2020 dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des Champions. Le match PSG vs Basaksehir sera rejoué à partir de 18h55 au parc des princes à Paris.

Le match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Basaksehir d’Istanbul a été interrompu mardi 08 décembre 2020. Le club turc a accusé un des arbitres d’avoir proféré une insulte raciste à l’encontre d’un membre de son staff.

L’incident s’est produit à la 13e minute quand l’entraîneur adjoint du Basaksehir, le Camerounais Pierre Webo, a été expulsé du banc après avoir contesté une décision arbitrale. Après une dizaine de minutes de confusion, les joueurs turcs ont quitté la pelouse du Parc des Princes, imités par les Parisiens.

Le match reprendra un autre quatuor arbitral, a annoncé en fin de soirée l’UEFA, qui a promis une enquête approfondie sur cet incident. “Le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes n’ont pas leur place dans le football”, a tweeté l’UEFA.

Le match PSG vs Basaksehir sera rejoué en direct live sur la chaines beinsports ar 1, RMC Sport 1 et Telefoot. Le streaming du match PSG vs Basaksehir est accessible sur le site beinconnect.

