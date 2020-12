Tunisie – Coronavirus : Taux de guérison estimé à 75,94% et taux de mortalité 3,47%

Le nombre de personnes rétablies de la COVID-19 est passé à 80082 sur un total de 105445 cas confirmés d’infection au coronavirus après avoir enregistré 1116 nouvelles contaminations à la date du 07 décembre 2020, 2284 nouvelles guérisons sont recensées à cette même date. Le taux de guérison a, ainsi, évolué à 75,94% contre un taux de mortalité de 3,47%.

En effet, le ministère de la santé a indiqué dans son dernier bilan concernant la situation épidémique en Tunisie, publié mardi soir, que 72 décès supplémentaires ont été enregistrés portant le bilan à 3668 morts.

A la même date, 1385 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 277 en soins intensifs et ­102 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.