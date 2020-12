Appel à candidatures pour le projet TUNES LAB soutenu par Tfanen Tunisie Créative

Un appel à candidatures pour un atelier de formation sur “l’Organisation de concerts” est lancé dans le cadre du projet TUNES LAB par Akacia Productions avec le soutien du programme Tfanen-Tunisie Créative. L’atelier se tiendra du 2 au 6 janvier 2021 au Centre Culturel International de Hammamet.

20 participants et participantes seront sélectionnés pour bénéficier de cette formation. Ils doivent être âgé entre 18 et 35 ans, intéressés par la musique et la production de spectacles, résider sur les zones géographiques suivantes (Siliana, Gafsa et Menzel Bourguiba) et être disponible et s’engager à être présent sur toute la période de la formation.

Pour s’inscrire, veuillez remplir ce formulaire: https://tunesproject.com/candidature/

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 Décembre. Les candidats retenus recevront par mail une notification d’acceptation. L’atelier est gratuit

– TUNES LAB prendra en charge les frais de déplacement, hébergement et repas durant la période de formation. Tous les détails relatifs aux formations sont disponibles sur notre site : www.tunesproject.com

Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter à l’adresse mail suivante : contact@tunesproject.com

Tekiano avec Akacia Productions