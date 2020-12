L’Ile de Djerba capitale du monde francophone en 2021

La Tunisie, membre fondateur de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), accueillera en grande pompe la XVIIIe édition du Sommet de la Francophonie sur le thème “Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone ” en 2021.

L’Ile de Djerba, candidate pour l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, accueillera, les 20 et 21 novembre 2021, le prochain Sommet de l’Organisation Internationale de la Francophonie; l’OIF.

“C’est sur une initiative du président de la République, Kaïs Saïed, et en coordination avec la Secrétaire générale de l’OIF que les assises du Sommet se dérouleront, non pas à Tunis, mais à Djerba, dans le sud tunisien”, a déclaré MmeMaâouia.

A travers le choix de Djerba, le président Kaïs Saïed a voulu adresser “un message fort” et confirmer “un objectif ambitieux” à savoir, celui de “consacrer la décentralisation” et de “créer une dynamique nouvelle”. “Une dynamique économique, sociale et culturelle du sud tunisien”, a-t-elle précisé.

“Ce Sommet sera le plus grand événement d’envergure jamais organisé par la Tunisie”, a déclaré Mme Sarra Maâouia, conseillère auprès du président de la République chargée de la coopération diplomatique. “Il constitue un nouveau défi pour la Tunisie et une échéance importante de par l’affluence et le nombre de délégations participantes”, a-t-elle expliqué dans une interview exclusive accordée à l’agence TAP.

L’OIF compte 88 Etats et gouvernements (54 membres, 7 pays associés et 27 pays observateurs). Des organisations internationales et plusieurs pays non-francophones seront présents lors de Sommet, a-t-elle ajouté.

Le XVIIIe Sommet devait se tenir en décembre 2020, année de la célébration du cinquantenaire de l’organisation, mais a été reporté en raison de la crise sanitaire mondiale liée au covid-19.

Le Forum économique francophone qui se tient en marge de chaque sommet revêtira, à Djerba en 2021, une importance majeure du fait “d’une participation palpable d’hommes d’affaires de tous bords, Tunisiens, Africains et étrangers”.

Autre rendez-vous du Sommet de Djerba : le village de la francophonie sera une occasion pour les différentes délégations participantes de se réunir et de se présenter à travers leurs pavillons.

L’un des principaux objectifs de ce Village qui sera installé au “Parc Djerba Explore” est de mettre en valeur la diversité culturelle qui constitue l’une des richesses de la Francophonie. Grâce au Village, les pays participants auront l’opportunité de faire connaitre leur culture et leur patrimoine.

Le Village de la francophonie sera un véritable lieu d’échange interculturel dynamique. “La jeunesse et la société civile y occuperont une place de choix”, a tenu à souligner Mme Sarra Maâouia.

Plusieurs autres évènementssont prévus à l’occasion de cette grande rencontre, dont des programmes culturels et touristiques, organisés, notamment par le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires culturelles et le ministère du Tourisme, pour les chefs d’Etat et les délégations officielles qui prendront part au Sommet de Djerba.

L’objectif étant de mettre en valeur la diversité culturelle de l’Ile, de diffuser le message de paix et de tolérance véhiculé par les différentes communautés religieuses qui y cohabitent et de consacrer la solidarité, principe fondateur de la francophonie.

