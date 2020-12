Panne au niveau de la messagerie Messenger de Facebook et Instagram dans plusieurs pays

L’application de messagerie en ligne Messenger, qui appartient à Facebook, ne répond plus ce jeudi depuis 11h du matin en Tunisie et dans plusieurs pays d’Europe. Les facebookers ne pouvaient plus envoyer ni de recevoir des messages.

La panne semble toucher plusieurs pays d’Europe, dont le Royaume-Uni, où 2400 plaintes ont été enregistrées par le site indépendant DownDetector. Le site montre également un grand nombre de plaintes en Europe de l’Est (Autriche, Hongrie, Pologne), aux Philippines ainsi que sur la côte Est de l’Australie.

Le compte Twitter de Messenger n’a pas encore donné aucune information sur l’origine de la panne, ni sur le temps nécessaire pour la résoudre. A noter que la messagerie d’Instagram, également propriété du groupe Facebook, ne répond plus non plus.

Aucune clarification n’a encore été donnée par Facebook concernant cette panne.

Selon DownDetector, cette panne concernerait également d’autres sites comme Deezer.