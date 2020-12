EST vs CSS : Lien streaming pour regarder la finale de la coupe de Tunisie de volley-ball

La finale Coupe de Tunisie Télécom séniors Garçons de Volley-ball opposant l’Espérance de Tunis au Club Sportif Sfaxien est jouée vendredi 11 Décembre 2020. La finale EST vs CSS est prévue à partir de 15H00 à la salle Multidisciplinaire de Radès.

Il s’agit là de la 64e finale de la coupe de Tunisie qui oppose en 2020 l’Espérance de Tunis au Club Sfaxien, les deux meilleures équipes du moment et les mieux indiquées pour jouer les premiers rôles sur le double front, championnat et coupe. L’EST détient le record avec dix-sept coupe et se présente dans sa quatrième finale de suite. Le Club Sfaxien, pour sa part, jouera sa 18e finale et s’est adjugé 12 coupes.

Le match EST vs CSS sera diffusé en direct live sur la télévision tunisien Wataniya 1. Lien streaming finale coupe de la tunisie Volley EST vs CSS http://www.watania1.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89 .