Hackathon virtuel “Hack 4 Industry” les 18, 19 et 20 décembre 2020

Un Hackathon virtuel intitulé “Hack 4 Industry”, sera organisé, les 18, 19 et 20 décembre 2020 par le Centre de Recherche en Numérique en collaboration avec le Technopole de Sfax.

Soutenu par l’agence de coopération internationale allemande ” GIZ “, cette compétition regroupera, durant 48 heures, des participants qui innoveront, développeront et créeront une application fonctionnelle (web, mobile, desktop ..) afin de résoudre un problème spécifique liés à la Industry 4.0, indique les organisateurs.

Des équipes de 4 membres, chacune, seront formées à cet effet, et 4 membres pour chaque équipe et une section sera dédiée à chaque membre de l’équipe.

” Les participants, seront encadrés par des mentors spécialisés et coopéreront dans une ambiance dynamique et stimulante “, a-t-on indiqué dans un communiqué de ” Sfax Industry 4.0 center “.

Les projets développés seront présentés devant des jurys qualifiés afin de choisir les meilleures équipes.

Pour plus d’informations, consultez la page facebook sfaxi4.0center