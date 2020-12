La Startup Tunisienne ed-tech Gomycode s’implante au Maroc après la France et l’Algérie

GOMYCODE la ed-tech tunisienne, qui forme jeunes et moins jeunes aux technologies les plus récentes et aux métiers du futur pour renforcer l’employabilité, poursuit son internationalisation après la France et l’Algérie et s’implante au Maroc, en lançant nouveau Hakckerspace à Casablanca.

Avec pour objectif d’agrandir la communauté GOMYCODE et de partager la passion pour le digital avec toute la région MENA et en Afrique, GOMYCODE Maroc dispensera à partir du mois de janvier 2021 ses formations, entre cours en présentiel dans le Hackerspace ou en ligne, pour les plus grands mais aussi les plus jeunes.

“Nous avons les mêmes challenges en Tunisie et au Maroc. Il existe un vrai gap de skills entre ce que les entreprises demandent et ce que les universités offrent comme talents et métiers. Les deux pays ont également des taux de chômage des jeunes élevés. On travaille donc à réduire ce gap à travers notre modèle d’éducation pour former aux métiers de demain” assure Yahya Bouhlel, CEO de GOMYCODE.

Cette présence au Maroc intervient dans le cadre du processus d’expansion de la startup tunisienne vers l’Afrique. Grâce à une levée de fonds de 850.000 dollars, en pré-série A, dans l’optique de continuer son expansion géographique mais aussi pour renforcer sa plateforme d’éducation technologique, GOMYCODE a précédemment ouvert ses portes en Algérie, avant de poursuivre donc aujourd’hui vers le Maroc, le Bahreïn et l’Egypte.

GOMYCODE souhaite à terme, développer sa présence sur le marché africain et moyen-oriental, où 42% des métiers sont fortement impactés par la digitalisation et où 65% de

la main d’oeuvre n’a pas encore les compétences nécessaires en la matière.

GOMYCODE est une ed-tech créée en Tunisie en 2016. Elle a été sélectionnée par le World Economic Forum comme l’une des 100 startups les plus innovantes dans le monde Arabe. Les programmes de GOMYCODE s’adressent à toutes les classes d’âge à partir de 8 ans et proposent des formations dans le domaine du numérique.

Ces programmes utilisent de nouvelles méthodes d’apprentissage combinant l’apprentissage sur une plateforme en ligne, l’apprentissage en présentiel dans les Hackerspaces de GOMYCODE(un espace disruptif et inspirant favorisant la collaboration et la création), le self-learning et le travail collaboratif et avec des communautés diverses.

Tekiano avec Gomycode