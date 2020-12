Google Down: Une panne massive impacte les services de Google dans plusieurs pays

Les internautes de plusieurs pays dans le monde ont remarqué en début d’après-midi du lundi 14 décembre 2020 des difficultés à accéder à leurs comptes de messagerie Gmail, mais aussi à la plateforme Youtube et au moteur de recherches du géant américain Google.

Ceci est dû à une panne massive et mondiale en vue des signalements sur les réseaux sociaux ou des sites spécialisés tels que Downdetector. Des messages d’erreur s’affichent en essayant d’accéder à la page d’accueil de Google Discover, Google Home, Google Play Store ou encore Google Analytics.

Hi Sara! We’re aware of an ongoing issue with multiple products and our teams are investigating. Updates are being posted on the status dashboard here: https://t.co/YSld7zkz7d -DM

— Google Workspace (@GoogleWorkspace) December 14, 2020