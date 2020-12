Journée mondiale de la langue Arabe célébrée à la Cité des Sciences à Tunis le 18 décembre 2020

La Journée mondiale de la langue arabe sera célébrée vendredi 18 décembre 2020 à la Cité des Sciences à Tunis avec plusieurs ateliers et conférences à partir de 9h00 du matin sous le thème “L’Arabe et la numérisation: la calligraphie arabe modèle”.

Le programme de la journée mondiale de la langue arabe est riche et varié et se compose d’une conférence qui sera donnée par Monsieur Darraji Bechir, professeur universitaire d’Informatique et Calligraphie, et deux ateliers de calligraphie arabe et de l’écriture « Nastaalik » arabo-persane, ainsi qu’un atelier de lecture et un atelier de dessin « dessinez avec les lettres ».

La journée mondiale de la langue arabe présente une occasion pour reconnaître son immense contribution à la culture universelle. Il s’agit d’une initiative de l’UNESCO qui lui a donné son caractère officiel pour célébrer le multilinguisme et la diversité culturelle.

La date du 18 décembre fait référence au jour où à l’ONU la langue arabe est devenue, en 1973, la sixième langue officielle de l’Organisation des Nation Unies. La langue arabe est parlée par 422 millions de personnes à travers le monde.

Tekiano avec CST