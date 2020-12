Exposition Tunis Centre Ville x Patrimoini dès le 18 décembre à Central Tunis

Central Tunis, Le Goethe-Institut et l’association Edifices & Mémoires proposent l’exposition collective Tunis Centre Ville x Patrimoini et une série d’événements annexes à partir du 18 Décembre jusqu’au 18 Février 2021. L’exposition portera sur le thème de la ville et du potentiel de développement que représente sa réhabilitation en destination culturelle et créative.

Elle fera aussi un focus sur un de ses symboles architecturaux en péril à savoir l’Hôtel du Lac, construit de 1970 à 1973 par l’architecte italien Raffaele Contigiani est un des symboles de la Capitale Tunis, fermé depuis 20 ans. Aujourd’hui, il est menacé de démolition .

Artistes Tunis Centre-ville

Atelier Glibett – Habib Azzouz – Kais Ben Farhat – David Bond – Ymene Chetouane – Dino et Le collectif Debo – Léa Djéziri – Sahar El Echi – Lilia El Golli – Mohamed Ghassan – Hela Lamine – Lost in Tunis – Aymen Mbarki – Oumeyma Medeni – Emna Messai – Othman Selmi – Mehdi Chabchoub, Shayma Ouerfelli – Yassine Rachidi

Artistes Patrimoini Hotel du Lac

Lost in Tunis – Jihen Ben Chikha – Becem Ben Othman – Collectif بلا عنوان (sans adresse) – Créativeness – El Warcha – Emily Sarsam, Vittoria Capresi – Asma Haddouk, Melissa Logan –

Daniel Hülseweg, Rubén Jódar – Ahmed Kraiem – Majdi Lakdhar – Aymen Mbarki -Emna Messai – Z

Le projet “Patrimoini” initié par le Goethe-Institut et l’association Edifices & Mémoires a pour but de mettre en valeur le patrimoine de la Tunisie, et ce, à travers une série de rencontres ayant pour objectif, de sensibiliser les citoyens à la valeur de leur patrimoine, à travers des activités culturelles créatives et innovantes, qui ravivent des lieux oubliés.

Après le succès de la 1ère édition, qui s’était déroulée en 2018, au Casino de Hammam-Lif, l’attention sera tournée vers l’Hôtel du Lac au centre-ville de Tunis, un édifice mondialement reconnu par son style iconique né du mouvement brutaliste en architecture.

L’entrée à l’exposition Centre Ville x Patrimoini est libre et gratuite à l’espace Central Tunis de 300 m2, très aéré qui accueillera à 50% de sa capacité, en plus du port du masque obligatoire, prise de température à l’entrée, gel hydroalcoolique à disposition.

La programmation connexe à l’exposition comprendra un cycle de conférences indoor et outdoor autour de la ville, une série de circuits thématiques dans la ville de Tunis guidés par des spécialistes de la culture et de l’urbanisme, des projections, workshops et ateliers d’écriture.

