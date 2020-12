Tunisie – météo : Températures en légère baisse, jeudi

Le ciel sera partiellement voilé, jeudi 17 décembre 2002 sur les différentes régions de la Tunisie, et localement très nuageux, en fin de journée selon l’Institut National de la météorologie. Durant les premières heures du matin, le temps sera marqué par un brouillard local dense, en particulier au niveau des régions proches des barrages, forêts et vallées.

La température sera en légère baisse sur le nord et les hauteurs; les maximales se situeront entre 14 et 18 degrés dans ces zones, et entre 18 et 22 sur le reste des régions. Le vent soufflera fort, près des côtes nord durant l’après-midi, et la vitesse peut atteindre les 40 km / h. La mer sera peu agitée.