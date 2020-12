Avis aux étudiants Tunisiens: Bourses pour étudier en Roumanie au titre de l’année 2021-2022

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique informe que le

Gouvernement Roumain par l’intermédiaire du Ministère des Affaires Étrangères, offre des bourses d’études niveau Licence, Mastère, Doctorat dans plusieurs domaines au titre de l’année universitaire 2021-2022.

Les domaines concernés par des bourses d’études en Roumanie au titre de l’année universitaire 2021-2022 sont : sciences politiques et administratives, sciences de l’éducation, culture et civilisation roumaines, journalisme, études techniques, pétrole et gaz, sciences agricoles, médecine vétérinaire, architecture et arts visuels.

Le ministère précise dans son communiqué que les études en Médecine, Médecine dentaire et en Pharmacie ne sont pas éligibles pour ces bourses.

Les bourses d’étude en Roumanie au titre de l’année universitaire 2021-2022 couvrent :

– Les frais de scolarité.

– Les frais de logement dans des foyers, dans la mesure des places

disponibles.

– Une subsistance mensuelle selon le niveau d’études :

 Licence : 65 euro/mois

 Master : 75 euro/mois

 Doctorat : 85 euro/mois

Les directives de soumission des candidatures sont indiquées à l’adresse suivante : http://www.mae.ro/fr/node/10253

Les dossiers de candidatures doivent être adressés à l’Ambassade de Roumanie

en Tunisie : Adresse : 108, Avenue Taieb Mhiri, La Marsa

Tél : 71 749 986 – fax : 71 749 291

email : tunis@mae.ro – website : http://tunis.mae.ro/

La date limite de soumission est fixée pour le 30 Avril 2021.

Tekiano avec communiqué