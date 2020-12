Le film tunisien “La fuite” de Ghazi Zaghbani dans les salles dès le 24 décembre (B.A et synopsis)

Le film tunisien La Fuite où Elharba, premier long-métrage de fiction de Ghazi Zaghbani, présenté en avant première dans le cadre des JCC 2020 sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du jeudi 24 décembre 2020.

Le film La Fuite de Ghazi Zaghbani d’après un texte de Hassan Mili est inspiré d’une pièce de théâtre de même titre qu’il a proposé au cours d’une cycle de présentations qui s’est tenu en 2018 dans son espace l’Artisto à Tunis. C’est une adaptation du roman “La p… savante” de l’écrivain tunisien Hassen Mili publié aux Éditions Edilivre.

Le long-métrage tourné à huis clos réunit les acteurs Nadia Boussetta, Ghazi Zaghbani et Grayaa Med Hessine qu’on a retrouvé dans la pièce de théâtre en plus de Rania Gabsi et Lassaad Boussida.

Synopsis du film ‘La fuite” : Un jeune extrémiste religieux échappe à la police dans les ruelles de la Medina, se trouve dans l’obligation de se cacher dans la chambre d’une prostituée dans la maison close. Celle ci veut bien l’aider mais doit aussi s’occuper de ses clients. Une rencontre paradoxale entre deux êtres humains que les valeurs opposent.

