Partenariat entre la Startup tunisienne Galactech et PayTM pour organiser des tournois de Esports

La startup tunisienne Galactech et la FinTech indienne PayTM™ annoncent la signature d’un partenariat unique dans la région MENA, combinant les services de pointe de PayTM™ dans le m-commerce et le gaming avec les services technologiques de nouvelle génération au service des contenus digitaux de Galactech.

Avec le développement du Gaming et du Esport en Tunisie, Galactech comprend le besoin d’accélérer le développement de plateformes digitales innovantes et œuvre pour plus d’inclusion des joueurs tunisiens, et africains dans l’écosystème international. La startup s’allie donc dans cette logique avec les leaders de l’innovation tels que PayTM™ classé 10ème dans le classement global des Licornes Fintech.

Paytm First Games™ a été lancé en janvier 2018 en partenariat avec la société de jeux vidéo chinoise, AGTech Holdings et des acteurs internationaux tels que Tencent, Garena et Supercell de Hong Kong, entre autres. Ces géants du Gaming, avaient réussi à créer un espace pour créneau incessamment grandissant sur le mobile.

Fayyaz Hussein, vice-président associé, PayTM First Games™ compte beaucoup sur ce partenariat : “Nous voyons beaucoup de potentiel dans la région MENA et nous avons choisi le meilleur partenaire dans la région pour apporter de la valeur et faire ensemble ce pas vers la démocratisation du Esports dans la région Afrique et Moyen Orient”

Ensemble Galactech et PayTM™ rendent possible en Tunisie dans un premier temps et le marché Africain dans une deuxième étape, des méthodes de paiement légales pour les services de jeux vidéo afin de fournir aux joueurs la meilleure expérience en Gaming et Esports. Cette opportunité d’accueillir les premiers tournois légaux en Tunisie en Battle Royal Games avec des partenaires comme Garena et Tencent et l’accès aux championnats mondiaux, met l’Afrique sur la carte internationale officielle du Esport. Ce partenariat vient aussi valider le grand potentiel de Galactech en tant que startup tunisienne dans l’industrie du jeux vidéo et lui permet de naviguer en toute confiance dans la la ligue des grands.

Houcem Maiza, CEO de Galactech mise gros sur partenariat: “Nous travaillons pour créer un environnement propice à l’épanouissement des talents Esports et ce partenariat avec un géant de la fintech & du divertissement comme PayTM est un pas important pour atteindre cet objectif “.

Les joueurs tunisiens de Esports vont donc bientôt rivaliser, former des équipes et gagner des “Cash Prize” sur une plate-forme légale, sûre et innovante qui va accueillir des équipes Tunisiennes en quête de reconnaissance internationale. Le premier tournoi sera annoncé dans les jours qui viennent.

Tekiano avec communiqué