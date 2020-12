Six conseils ESET pour sécuriser vos achats en ligne

Pour beaucoup d’entre nous, acheter en ligne est devenu un réflexe qui simplifie le quotidien : voyage, vêtements, courses alimentaires… Tout ou presque peut aujourd’hui s’acheter sur Internet. Mais au moment de payer, comment garantir la sécurité d’une transaction ? Voici 6 conseils à suivre pour se prémunir contre les risques de piratage.

Conseil n° 1 : vérifiez l’URL du site Internet

L’URL, c’est l’adresse d’un site Internet. Lorsque vous effectuez un paiement en ligne, elle doit impérativement commencer par « https:// ». Cela signifie que le site Internet est sécurisé. De plus, votre navigateur doit vous indiquer, au moyen d’un symbole en forme de cadenas, que la sécurité est bien établie entre votre ordinateur et le site que vous consultez. Si vous avez un doute sur le site qui vous demande vos coordonnées bancaires, il vaut mieux faire demi-tour.

Conseil n° 2 : faites vos achats uniquement sur votre ordinateur personnel

Ce conseil est a priori évident, mais il est important de le rappeler : vous vous apprêtez à transmettre des données sensibles, telles que votre numéro de carte bleue ou votre adresse personnelle. Il est dès lors déconseillé d’utiliser un ordinateur public, ou même l’ordinateur d’un ami. Il suffirait alors qu’un logiciel malveillant soit installé pour que vos données privées soient récupérées par des cybercriminels.

Conseil n° 3 : utilisez un navigateur sécurisé, l’outil idéal pour protéger vos données

Même si le site sur lequel vous vous apprêtez à payer vous paraît fiable et que vous utilisez un réseau sécurisé, il se peut que des pirates informatiques parviennent à contourner les sécurités pour voler votre numéro de carte bleue. L’idéal est donc d’utiliser un navigateur sécurisé, comme celui inclut dans la solution ESET Internet Security. Grâce à cet outil, vos données sont chiffrées directement entre le clavier et le navigateur, ce qui empêche toute possibilité de récupération de vos données bancaires.

Conseil n° 4 : privilégiez les réseaux privés

Les réseaux publics doivent, par essence, être faciles d’accès : c’est pourquoi ils sont le plus souvent dépourvus de toute protection. On comprend donc facilement pourquoi il vaut mieux ne pas utiliser ce type de réseau pour effectuer un achat en ligne. Un hacker pourrait facilement accéder à votre ordinateur et à ce que vous y faites, et donc dérober sans difficulté votre numéro de carte bleue.

Conseil n° 5 : rappelez-vous, si c’est trop beau pour être vrai…

…C’est probablement le cas ! Si vous recevez une offre promotionnelle qui semble incroyable, prenez le temps de vous informer davantage avant de prendre votre décision. Certaines offres peuvent sembler totalement irrésistibles, et c’est probablement une raison de plus de faire preuve de prudence ! Toutes les offres alléchantes ne constituent pas des escroqueries, mais une certaine méfiance pourrait vous éviter bien des ennuis !

Conseil n° 6 : évitez d’enregistrer vos données en ligne, ou protégez-les efficacement

De plus en plus des sites Internet vous proposent d’enregistrer votre numéro de carte bleue dans votre compte, afin que vous n’ayez pas à les saisir à nouveau à chaque achat. C’est une fonctionnalité très pratique – surtout sur les sites sur lesquels vous achetez souvent, mais attention : l’accès à votre compte doit absolument être protégé par un mot de passe fort pour éviter que ces données trop soient facilement récupérables par les cybercriminels. Voici quelques conseils pour créer un mot de passe efficace :

– Privilégiez un mot de passe long (minimum 8 caractères), voire une « phrase de passe », pour augmenter le nombre de caractères sans compliquer la mémorisation

– Ajoutez des caractères spéciaux, mais évitez les substitutions trop évidentes, telles que @ pour remplacer un A

– Évitez d’utiliser des mots du dictionnaire ou des mots de passe évidents tels que 123456, motdepasse, etc.

– Changez vos mots de passe régulièrement, et n’hésitez pas à en utiliser un différent pour chaque compte.

