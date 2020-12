La grande conjonction Jupiter-Saturne: Un phénomène très rare visible ce 21 décembre

Un phénomène astronomique très rare désigné “La grande conjonction Jupiter-Saturne” s’apprête à se produire dans la soirée du lundi 21 décembre 2020, à quelques heures du Solstice d’hiver, la journée la plus courte de l’année. Les deux grosses planètes Saturne et Jupiter vont se rapprocher pour former celle qu’on surnomme l’étoile de Noël.

Les deux plus grosses planètes du système solaire Jupiter et Saturne se rapprochent dans la constellation du Sagittaire dès le début de l’automne. Ce soir après le coucher du soleil, elles vont se croiser au plus près dans le ciel.

La dernière Grande conjonction a eu lieu en l’an 2000, mais il faut remonter à 1623 pour retrouver un écart aussi petit que celui de ce lundi. Il faut se munir de télescopes et de jumelles pour ne pas rater l’observation de ce soir et que le ciel soit dégagé.

L’observateur verra un point très lumineux donnant l’impression que les planètes se frôlent alors qu’elles se situent en réalité à plusieurs centaines de millions de kilomètres l’une de l’autre. Il faudra attendre l’an 2080 pour observer le même rapprochement à nouveau…

A noter que Google célèbre cet évènement avec un Google Doodle animé dédié à la grande conjonction en ce 21 décembre et qui montre les 2 planètes Jupiter et Saturne se taper dans la main. Ce Google Doodle du 21 décembre 2020 n’est visible que sur la plage d’accueil de Google destiné aux internautes situés dans l’Amérique du Sud.

I.D.