Photo buzz: La ballerine et le vendeur de roses aux portes de la médina de Tunis

Un cliché fait le buzz sur les réseaux sociaux en Tunisie, celui d’une jeune ballerine et un vendeur de roses qui se rencontrent aux portes de la médina de Tunis, devant Bab Bhar. La photographie et une série d’autres photos dans le même thème sont l’œuvre d’un jeune photographe tunisien Shaïek Moez .

Originaire de Nabeul, Nesrine Ben Arbia, la jeune ballerine tunisienne âgé de 23 ans, est étudiante à la faculté des sciences juridiques et politiques de Tunis. Disciple du chorégraphe Imed Jemâa, elle s’adonne au street ballet et à la danse contemporaine par passion.

Le projet de la photographie dans la rue a débuté depuis 2017 déclare celle qui fait du ballet depuis ses 10 ans. Pour revoir le making off de la photo, rendez-vous sur le compte instagram du photographe Shaïek Moez:

Le photographe a capté cette rencontre fortuite et spontanée dans la frontière entre la ville moderne et la médina de Tunis. Un cliché qui oppose en beauté deux vocations, deux générations et deux visages de Tunis. Pourquoi ces photos ont eu autant de succès? C’est peut-être parce qu’elles dégagent des ondes positives et une belle Tunisie authentique, plurielle et généreuse, qui réconforte en ces temps de crise.

