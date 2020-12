Plateforme Electroniq Maqams: une quête sonore de la Médina de Tunis

Témoin d’une ville en pleine mutation, la plateforme Electroniq Maqams, proposée par l’artiste Aly Mrabet vient d’être lancée. C’est un projet de mémoire subjective qui propose un documentaire audio interactif qui plonge le visiteur dans l’ambiance et les recoins de la médina de Tunis d’aujourd’hui.

Marqué par les sonorités de la médina de Tunis, sa poétique urbaine, ses machines bruyantes, ses pas divers et ses chanteurs spontanés, l’artiste nous propose un voyage sonore interactif mêlant petites histoires du quotidien aux grands drames et aux tumultueuses joies des habitants du quartier. Il compose ainsi les débuts d’une mémoire collective sonore négligée.

En ouvrant le site www.electroniqmaqams.com, l’internaute est invité à suivre les map Markers pour plonger dans un ensemble de témoignages et d’atmosphères sonores repérant la ville telle quelle. Une expérience insolite qu’il est conseillée de tester en portant des écouteurs pour une totale immersion.

DJ et producteur tunisien, Aly Mrabet, assisté par Hyba Khalify, est partis chasser le bruit de la ville et des bribes d’histoires. Il explore, collecte et cartographie les sons de la médina de Tunis depuis octobre dernier pour à la fin embarquer le visiteur dans un voyage sonore dans le cadre de sa résidence Electroniq Maqams à L’Art Rue.

Tekiano avec L’Art Rue