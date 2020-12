Tunisie – Coronavirus: La Tunisie suspend les vols avec le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et l’Australie

Le Ministère du Transport et de la Logistique tunisien informe dans un communiqué paru lundi 21 décembre 2020, qu’en vue de l’évolution de la situation pandémique et l’apparition d’une nouvelle souche de Coronavirus, la Tunisie suspend ses vols avec le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et l’Australie.

بلاغ

تعلم وزارة النقل واللوجستيك أنه تبعا لتطور الوضعية الوبائية بالعالم وعلى إثر بروز سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19… Posted by ‎Ministère du Transport et de la Logistique – وزارة النقل واللوجستيك‎ on Monday, December 21, 2020 Le communiqué précise que la suspension des vols est effective à partir d’aujourd’hui en raison de l’apparition d’un nouveau variant du virus SARS-Cov-2 au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Les voyageurs qui proviennent de ces pays ou y sont séjournés ne seront pas acceptés.