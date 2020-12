Avis aux gamers Tunisiens: TT organise un championnat Free Fire du 28 au 31 décembre 2020

Les gamers Tunisiens spécialement les milliers de fans du jeu mobile Garena Free Fire seront ravis de participer au championnat tunisien Free Fire prévu du 28 au 31 décembre 2020 et lancé par l’opérateur national Tunisie Télécom.

Cette compétition de jeux vidéo sur des terminaisons mobiles de type battle royale et accessible sur les smartphones Android et iOS est très plébiscitée par les adolescents et jeunes Tunisiens. A titre d’exemple un simple groupe sur Facebook intitulé Officiel Garena Free Fire ln Tunisia cumule à lui seul plus de 15 mille abonnés et propose notamment la vente des Diamonds, indispensables pour acheter des gadgets sur Free Fire.

Les conditions pour participer au championnat Free fire de Tunisie Télécom sont d’avoir déjà une ligne téléphonique TT puis s’inscrire gratuitement via le code #505* .

Tunisie Télécom informe que la grande cagnotte de ce Tunisia Free Fire Championship peut atteindre 25 mille dinars.

Tekiano