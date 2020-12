HUAWEI MateBook leader dans l’innovation des ordinateurs portables

Le HUAWEI MateBook X Pro a fait l’objet d’une mise à niveau complète fin février. Il est considéré comme le premier ordinateur portable FullView au monde, le tout nouveau HUAWEI MateBook X Pro 2020 en vert émeraude a été présenté au public à la fin du mois.

Avec le dernier processeur Intel® Core ™ de 10e génération et une expérience interactive dans tous les scénarios, le HUAWEI MateBook X Pro 2020 révolutionne ce qu’un ordinateur portable peut faire et a attiré une très grande attention du public.

Les dernières années ont été assez stagnantes dans l’industrie traditionnelle des ordinateurs portables. Mais comme Huawei s’est imposé comme un nouvel acteur dans le monde des ordinateurs portables, il a apporté sa même grande innovation et énergie à la table.

1- Un innovateur de premier plan sur le marché des ordinateurs portables

Au début, lorsque Huawei a rejoint l’industrie des ordinateurs portables pour la première fois, le public doutait un peu du choix de Huawei. Avec autant de marques bien établies et de concurrents matures, ils pensaient qu’il serait difficile pour Huawei d’apporter des changements révolutionnaires à l’industrie des ordinateurs portables. Cependant, Huawei s’est avéré avoir des informations précieuses et une technologie innovante à ajouter, et joue désormais un rôle de plus en plus crucial dans l’industrie des ordinateurs portables.

En tant que deuxième fabricant de smartphones au monde, Huawei a montré des résultats impressionnants dans divers domaines, notamment les smartphones, les appareils portables et les produits IoT, ainsi que le développement d’une plate-forme technologique bien organisée. Cela a abouti à une riche expérience et à une connaissance de tous les aspects du développement de la technologie, de la R&D à la fabrication proprement dite des produits.

Les ordinateurs portables sont sans aucun doute un portail important pour la collaboration entre divers produits et un élément essentiel de la création d’une expérience de scénario complet. L’ordinateur portable peut vous offrir une expérience unique et transparente lorsque vous travaillez avec des smartphones, des appareils portables et d’autres produits. Bénéficiant de la capacité d’intégrer la technologie des appareils, Huawei continuera à jouer un rôle de premier plan dans l’innovation des ordinateurs portables.

Actuellement, Huawei a créé 36 centres d’innovation communs et 15 centres de R&D dans le monde. Ils agissent comme la force motrice de Huawei pour progresser et créer de nouvelles innovations pour les ordinateurs portables.

Avec des tonnes de recherche et développement derrière lui, Huawei a une base solide pour la construction d’ordinateurs portables. Les innovations apportées par Huawei à l’industrie des ordinateurs portables se trouvent dans leurs innombrables fonctionnalités exclusives. Il s’agit notamment de l’introduction du premier ordinateur portable au monde avec écran FullView, caméra encastrée, bouton d’alimentation par empreinte digitale, Huawei Share et d’autres technologies innovantes, qui contribuent toutes à ses efforts pour créer une expérience utilisateur dans tous les scénarios.

2- Dans une poursuite sans fin de l’innovation, redéfinir les ordinateurs portables FullView

Récemment, les smartphones ont fait des pas de géant dans les innovations technologiques, avec des lunettes de plus en plus minces et des fonctionnalités de déverrouillage intelligentes. Ceux-ci ont encore renforcé le smartphone en tant que compagnon essentiel dans la vie quotidienne des gens. Par rapport aux smartphones, les ordinateurs portables présentent des fonctions moins innovantes et une croissance du marché relativement lente.

En 2016, Huawei a sorti le HUAWEI MateBook, le premier ordinateur portable de Huawei. Cet ordinateur portable était un ordinateur portable 2 en 1 intégrant la technologie de déverrouillage par empreinte digitale des smartphones. Pensez à combien cela est plus sûr et plus pratique, il suffit de placer votre doigt sur le bouton latéral pour vous réveiller et vous connecter à l’ordinateur portable, et ce n’était que 2016.

Un an plus tard, trois autres ordinateurs portables Huawei ont été lancés sur le marché, le MateBook D, le MateBook E et le MateBook X. Parlons du MateBook X en détail. Il a hérité du corps mince et portable de son prédécesseur, le bouton d’alimentation MateBook et Fingerprint. Lorsqu’un utilisateur appuie sur le bouton d’alimentation, ses informations d’empreinte digitale sont enregistrées et sont utilisées pour l’authentification d’identité. En d’autres termes, les utilisateurs peuvent accéder directement au bureau sans entrer de mot de passe ni scanner à nouveau leur empreinte digitale. Toutes les informations biométriques sont stockées dans une puce de sécurité discrète. C’est une option sûre et conviviale, en particulier si les utilisateurs oublient leurs mots de passe.

Tekiano avec communiqué