Exposition collective “Zenga Zenga” au centre culturel Préface- Sousse

Une exposition collective dédiée à la photographie de rue intitulé “Zenga Zenga” est organisée par l’association culturelle et artistique ‘Tunisia Photo Art’ dès dimanche 20 décembre 2020 au centre culturel Préface à Sousse.

”Zenga Zenga” est née de la nécessité de témoigner le quotidien de chaque photographe en vivant avec la rue et de refléter la dynamique de notre société. Cette exposition photographique s’inscrit dans la volonté des photographes de l’association Photo Art, fondée en 2011 par Rached Farhat, de mettre en valeur la richesse visuelle de la société.

Les street photos ou photos de rue dépassent le simple constat ou reportage, mais comportent des messages et une symbolique que le photographe veut transmettre. Il ne s’agit pas seulement de témoigner d’une certaine réalité, mais surtout de porter un jugement critique sur cette réalité.

Dans « Zenga Zenga », les photographes questionnent le vécu social et parfois accusent ou s’indignent à leur manière dans une démarche artistique et critique. Les photographes de l’association vous invitent à redécouvrir un certain vécu social qui, parfois, échappe au simple regard furtif qu’on lui porte.

L’exposition regroupent une multitude de photographes confirmés, des photographes de rue et des passionnés à savoir:

Abdelkarim BEN ABDALLAH

Fatma GUIZANI

Habib OUANES

Hassen TURKI

Mohamed BEN ZINEB

Mohamed Zinelabidine TURKI

Montassar HARRABI

Mounir BEN HADJ KHALIFA

Orkhan TURKI

Oumaima MLAYAH

Rached FARHAT

Rim BOUKTHIR

Safouane JALLOUL

Skander ZARRAD

Soumaya SGHAIER

Vili GOSNAK

Walid BELLIL

L’exposition “ZENGA ZENGA” est ouvert au public jusqu’au 03 Janvier 2021 à Préface.

Tekiano avec Préface