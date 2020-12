Les 10 tendances de consommation les plus importantes pour 2030 selon Ericsson

La dixième édition du rapport Ericsson ConsumerLab 10 Hot Consumer Trends met en lumière les prévisions des consommateurs à propos des rôles que les machines intelligentes connectées pourraient jouer à l’avenir.

Les consommateurs s’attendent à ce que la technologie connectée devienne plus flexible et interactive à l’avenir et imaginent des appareils offrant une gamme de choix plus large mais aussi plus créative concernant de nombreuses situations de la vie quotidienne d’ici 2030. Chacune de ces fonctions pourrait être considérée comme un nouveau secteur, ouvrant ainsi aux fournisseurs de services 5G tout un éventail de possibilités, afin d’offrir progressivement à leurs clients l’accès aux réseaux intelligents.

Fruit de nombreuses années de recherche au sujet des tendances mondiales, le rapport “ConsumerLab 10 Hot Consumer Trends 2030” ou “Les 10 tendances de consommation les plus importantes pour 2030” représente les attentes et prévisions de 50 millions de personnes les plus avancées dans l’adoption des technologies dans 15 grandes villes.

Dans cette étude, les personnes interrogées ont évalué 112 concepts de machines intelligentes connectées, allant d’une perspective centrée sur l’humain à une perspective plus rationnelle. Le résultat est un aperçu des 10 rôles que les consommateurs s’attendent à voir jouer par les machines intelligentes connectées dans la vie quotidienne d’ici 2030. Chaque tendance du rapport décrit le rôle spécifique que de telles machines pourraient jouer.

Les 10 tendances de consommation les plus importantes pour 2030

01. Les appareils « bien-être » : Faites-le plein d’énergie ; 76 % des consommateurs imaginent des combinaisons intelligentes pour soutenir la posture du corps.

02. Les appareils « anges gardiens » : Les trois quarts des personnes interrogées pensent que les appareils visant à protéger notre vie privée aideront à tromper les caméras de surveillance et à empêcher les fouilles électroniques.

03. Les appareils « communautaires » : Soixante-dix-huit pour cent des personnes interrogées pensent que les services de surveillance électronique alerteront notre proche voisinage de toute intrusion.

04. Les appareils « durables » : Les conditions climatiques futures seront extrêmes ; 82 % des personnes interrogées pensent que les appareils partageront des données et avertiront des intempéries ou des vagues de chaleur locales.

05. Les appareils « au foyer » : Télétravail ininterrompu ; 79 % des personnes interrogées pensent que des haut-parleurs intelligents projetteront des murs antibruit autour de l’espace bureau au domicile.

06. Les appareils « guides » : Plus de 8 personnes interrogées sur 10 prévoient des systèmes de gestion financière automatisés nous expliquant comment nos investissements sont gérés.

07. Les appareils « pro connexion » : Les localisateurs de signaux intelligents seront en mesure de vous guider vers des espaces de connexion optimaux, selon 83 % des consommateurs.

08. Les appareils « agressifs » : 37 % des utilisateurs de réalité augmentée et de réalité virtuelle souhaitent un robot « agressif », pouvant être entraîné à commettre des cambriolages ou à attaquer d’autres personnes.

09. Créateurs de contenus : Les machines seront génératrices de contenus. Soixante-deux pour cent des personnes interrogées pensent que les consoles de jeu créeront des jeux originaux basés sur leur gameplay.

10. Les appareils « directifs » : Environ 7 personnes sur 10 pensent que les modes d’intelligence artificielle des réseaux sociaux pourront déterminer votre type de personnalité et vous constitueront un cercle d’amis bénéfique à votre bien-être mental et physique.

Rapport complet : Le rapport “ConsumerLab Hot Consumer Trends 2030” by Ericsson.

Tekiano avec communiqué