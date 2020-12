Les Journées de l’Artisan, du 25 au 27 décembre 2020 à Sousse

La 6ème édition des Journées de l’artisan se tiendra du 25 au 27 décembre 2020 dans la ville de Sousse à l’initiative de l’association “Arts et traditions”, en partenariat avec l’association “Be Tounsi”.

Plus de 40 exposants, créateurs et artisans proposeront leurs produits à Slim centre à Sousse durant ces trois jours. Cette expo-vente présentera un choix riche et varié de créations d’artisans venant de toutes les régions du pays et qui ont été minutieusement sélectionnés, par les deux associations partenaires ” a indiqué à l’agence TAP, la présidente de l’association “Arts et traditions”, Kaouther Mehdoui.

Cela fait plus de 10 mois que les artisans n’ont pas participé à de grandes expositions. La crise sanitaire les a beaucoup lésés. La 6ème édition des Journées de l’artisan de Sousse, c’est aussi, une manière d’exprimer notre solidarité avec un secteur des plus créatifs et des plus représentatifs de nos traditions, patrimoine et culture”, ajoute la présidente de l’association qui précise que c’est une exposition à l’artisan tunisien et non pas de commerçants de l’artisanat.

L’édition 2020 des Journées de l’artisan de Sousse veillera au respect le plus strict des protocoles sanitaires et des règles de prévention contre le coronavirus. Le centre d’exposition à Sousse, sera aménagé en un espace Artisanat animé par des artisans représentant les différents secteurs de cette filière, à savoir l’habillement, les accessoires et bijoux, la gastronomie, les produits de terroir, les cosmétiques, la décoration… et un espace ouvert d’animation pour enfants sur plus de 400 m2 et un Show Cooking représentant l’art culinaire de terroir. Il y aura aussi, de l’animation musicale assurée par une troupe locale de Sousse.

Tekiano avec TAP