Tunisie: Championnat national de lecture: Pour tous les lecteurs de 6 à 106 ans!

La première édition du “Championnat national de lecture” en Tunisie a été lancée en novembre 2020 et s’étalera sur plus de 6 mois. Ce championnat de lecture s’adresse à tout le monde, les lecteurs de 6 à 106 ans et se déroule en partenariat avec les 432 bibliothèques publiques tunisiennes et le réseau des médiathèques de l’Institut français de Tunisie à Tunis, Sousse ou Sfax.

Les lecteurs passionnés et qui désire relever des défis, ont la possibilité de s’inscrire en se rendant dans les différentes bibliothèques municipales réparties dans toutes les régions de Tunisie ou bien dans les médiathèques de l’IFT. Les inscrits vont recevoir un livret de lecture qui les accompagnera tout au long du concours avec toutes les informations et les règles de participation.

Organisé en concertation avec la direction de la lecture publique relative au ministère des affaires culturelles, cette initiative vise à redorer l’image du livre auprès d’un public, jeune et moins jeune, et raviver l’attrait pour la lecture auprès des différentes catégories sociales et les différents âges, surtout que selon les dernières statistiques, 61% des tunisiens ne lisent pas.

Spot du championnat national de Lecture:

Plusieurs artistes et personnalités tunisiennes ont montré leur soutien à cette initiative en s’inscrivant à ce championnat et en éditant des vidéos encourageant les tunisiens à le faire à l’instar de Miss Tunisie, les acteurs Kamel Touati, Farhat Hnena, Ikram Azzouz, la chanteuse Alia Beliid et plein d’autres.

Des actions ont été menées dans les centres d’enseignement dédiés aux adultes pour inciter les seniors à participer mais aussi dans les centres pénitenciers à l’instar de la prison des femmes à la Manouba pour inviter les prisonnières à participer en leur fournissant également un lot de livres. Les personnes malvoyantes sont aussi invitées à participer à ce championnat.

Les carnets de la lecture sont répartis selon les âges et chaque candidats doit lire un nombre déterminé de livres selon la catégorie à laquelle il appartient. Un résumé des ouvrages lus durant cette période doit aussi être rédigé et renseigné dans le carnet.

Une 60aine de lecteurs des différentes régions de Tunisie participeront à la finale du championnat national de la lecteur qui se déroulera dans la salle multidisciplinaire de Radès en juin 2021 et plusieurs prix et surprises sont à la clé:

Ce championnat est organisé par la Direction de la lecture publique et la Direction générale du livre sous tutelle du Ministère des Affaires culturelles du 20 novembre 2020 au 31 mai 2021. Pour plus d’informations sur la compétition, vous pouvez consulter sur Facebook la page du groupe publique البطولة الوطنية للمطالعة .

Chaque lecture est un acte de résistance. Une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même, écrit l’écrivain Daniel Pennac dans son ouvrage “Comme un roman”. A l’heure ou l’incompréhension atteint son comble dans une société ou les personnes interagissent par écran interposés, lire un livre s’avère plus salvateur que jamais.

S.B.