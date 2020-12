Campagne de sensibilisation “Lockdown for Youth”, l’ASR appelle à un confinement obligatoire pour les jeunes

A l’occasion de la fin d’année 2020, L’Association Tunisienne des Ambassadeurs de la Sécurité Routière se joigne à la Coalition mondiale des jeunes pour la sécurité routière pour lancer la campagne mondiale de sensibilisation intitulée “Confinement obligatoire pour les jeunes” en Tunisie.

L’année 2020 a été extrêmement difficile en raison de la pandémie de coronavirus, mais dans ce contexte, de jeunes leaders qui représentent plus de 76 pays dans le monde dont nos jeunes ambassadeurs Tunisiens font partie, se sont réunis pour appeler à un autre type de “confinement “, et cette fois-ci sans parler de COVID-19 mais d’une autre menace qui terrorise la vie de nos jeunes.

Les jeunes ont profité de la situation pandémique pour sensibiliser à une autre cause : les accidents de la route.

Depuis que l’Organisation mondiale de la santé l’a annoncé pour la première fois en 2007, les accidents de la route sont la principale cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans dans le monde. Chaque jour, plus de 1000 jeunes meurent dans le monde à cause d’accidents de la route qui auraient pu être évités, et beaucoup d’entre eux se trouvent dans des pays à faibles et moyens revenus dont notre pays la Tunisie fait partie.

Cette campagne, conceptualisée par les jeunes eux-mêmes , fait référence à la pandémie mondiale actuelle, en partant du fait que des mesures radicales et immédiates ont été prises pour mettre fin aux pertes de vies continues pendant la pandémie, et ce à juste titre. Après la pandémie, la même urgence est nécessaire sur les routes du monde. Si nous ne comparons pas la pandémie aux accidents de la route, la vie après la pandémie est une occasion parfaite de reconstruire en mieux pour un système de mobilité plus sûr et plus durable.

Grâce à cette campagne Mondiale l’ASR participe activement, les jeunes prennent la tête de la lutte contre les accidents de la route.

La campagne mondiale de sensibilisation “Lockdown for Youth, Confinement pour les Jeunes” souligne l’importance de l’unité dans la lutte pour la sécurité routière. Ensemble, nos voix sont puissantes.

Il est maintenant temps de se battre pour des routes plus sûres. Depuis plus de dix ans, les accidents de la route sont la principale cause de décès chez les jeunes dans le monde. En nous levant et en unifiant nos efforts, ensemble, nous pouvons changer les statistiques !”.

La Présidente de l’ASR

Afef Ben Ghenia