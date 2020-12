La 35ème session du festival International Néapolis de Théâtre pour enfants, reportée

L’association “Néapolis International Festival” informe que l’édition 2020 du festival International Néapolis de Théâtre qui se déroule chaque année à Nabeul sera malheureusement reportée.

L’association a fourni beaucoup d’efforts pour la mise au point du programme de la 35ème Session du festival International Néapolis de Théâtre pour enfants au mois de décembre 2020. Il a pris toutes les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour assurer le bon déroulement de la session.

Mais, vu la persistance de la pandémie mondiale du Covid19, et en respectant les mesures prises par le ministère des affaires culturelles dans son dernier protocole Sanitaire, ainsi que par la Commission scientifique Nationale et par les autorités locales et afin de préserver la santé des enfants, parents, différents intervenants, membres du comité d’organisation, le comité directeur de l’association, a décidé le report de la 35ème session du festival du théâtre pour enfants de nabeul à une date ultérieure.