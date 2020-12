Tunisie-météo : Des perturbations météorologiques attendues à partir de l’après-midi du 25 décembre

Des perturbations météorologiques sont attendues à partir de l’après-midi du vendredi 25 décembre 2020 avec des pluies temporairement orageuses en fin de journée, sur les régions ouest. Elles intéresseront durant la nuit le reste des gouvernorats du nord et du centre de la Tunisie.

Un vent fort d’une vitesse de 60 km/h soufflera prés des côtes et la vigilance doit être de mise. Mer agitée à très agitée. Les températures maximales varieront entre 16 et 20 °C et se situeront à 14 °C sur les hauteurs.

Par ailleurs, l’Institut National de la Métérologie (INM) informe que des chutes de neige sont prévues samedi dans les régions de l’ouest et atteindront les 800 millimètres, surtout dans les régions de Kasserine, le Kef, Siliana et Jendouba.