Barça vs Eibar: où regarder le match du 29 décembre 2020

FC Barcelone s’oppose à Eibar mardi 29 décembre 2020 dans le cadre d’un match comptant pour la 16ème journée de la Liga. Le match Barça vs Eibar se déroule à partir de 19H15 sur la pelouse du stade Camp Nu à Barcelone.

Fc Barcelone jouera ce dernier match de l’année 2020 sans sa star Lionel Messi blessé à la cheville. Seront absents également d’autres joueurs phares de la Barça à savoir Gerard Piqué, Sergi Roberto et Ansu Fati.

Le match Barça vs Eibar sera diffusé en direct live sur les chaines beinsports ar 3, beinsports fr 5 et Movistar la Liga. Le streaming du match Barça vs Eibar est accessible via le site connect.bein.