Les utilisateurs tunisiens de smartphones prêts à accueillir la 5G

Une nouvelle étude a été conduite par le ConsumerLab d’Ericsson au cours de 2020 en Tunisie afin de mesurer le niveau de satisfaction des utilisateurs de smartphones de l’internet mobile et de recueillir leurs avis quant à l’arrivée de la technologie 5G.

C’est à un échantillon de près de 1000 individus représentatif des avis de 4 millions de consommateurs âgés entre 15 et 59 ans que les conclusions suivantes sont ressorties : La majorité des Tunisiens sont au fait de la 5G au moment où 2% en ont une parfaite connaissance, 4% peuvent l’expliquer à d’autre alors que 30% en ont quelques notions.

Dans ce contexte, la plupart des tunisiens s’attendent à ce que la 5G soit disponible d’ici deux ans sachant que 7 personnes sur 10 sont susceptibles de passer à la 5G lorsqu’elle sera disponible.

Pour ce qui est de la disponibilité de la 5G, la moitié des utilisateurs de smartphones en Tunisie attendraient un an au plus, avant de changer d’opérateur si l’actuel ne leur offre pas de 5G.

Une personne interrogée sur 10 reste hésitante. Elle évaluerait son contrat avant de changer. Cela signifie qu’un total de 4 clients sur 10 sont fidèles à leur opérateur actuel.Par ailleurs, la moitié des personnes interrogées augmentera l’utilisation des services Internet.

Parmi les secteurs qui profiteront le plus de la 5G arrive en premier celui des services pour 77% des avis, 55% pensent que ce sera les administrations (banques, assurances, ministères, etc). Pour 45% ce sera l’industrie , 44% la santé, 36% les transports et 23% sont sans avis.

Dans l’industrie, 8 individus sur 10 croient que la 5G aidera à optimiser les coûts et le temps de production, et presque autant que la 5G permettra d’améliorer les performances du tissu industriel. 4 personnes interrogées sur 10 pensent également que la 5G aura un impact sur la réduction de la main-d’œuvre.

Dans le domaine de la santé, 7 personnes sur 10 sont convaincues que la 5G améliorera la qualité des soins dans les hôpitaux grâce à la vitesse de transfert des données, ce qui signifie une meilleure gestion administrative au moment où 4 personnes sur 10 feront confiance à un robot de santé géré par la 5G.

Ils sont 3 sur 10 à déclarer qu’ils feront confiance à une opération réalisée à distance 5G, indiquant toutefois que beaucoup reste à faire pour renforcer cette confiance.

Dans les transports, 62% sont convaincus que la 5G réduira les risques sur les autoroutes et améliorera la sécurité routière.

Dans l’agriculture, 9 individus sur 10 voient des avantages à la 5G, comme la possibilité de surveiller leurs animaux , leur emplacement et leur état de santé.

3 personnes sur 4 voient d’autres opportunités comme l’analyse de données en temps réel qui améliorera le rendement, la qualité et les coûts des cultures. La 5G contribuera à réduire le volume de tâches à accomplir et leur fera gagner du temps.

“La technologie 5G est à nos portes, analyser le marché et mesurer sa disposition à saisir les opportunités qu’elle offre ne peut que nous aider à répondre au mieux aux attentes des utilisateurs finaux et de l’économie dans son ensemble. Nous ambitionnons de le faire à travers l’accompagnement que nous proposons à nos partenaires”, estime le Directeur Général d’Ericsson Tunisie Slim Ghariani.

communiqué